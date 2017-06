Schönberg : „Bulldog-Ede“ tuckert nach Sachsen

vergrößern 1 von 1 Foto: Steffen Oldörp 1 von 1

Es ist eines der größten Abenteuer für den 73-jährigen Edwin Plescher. Der Schönberger hat sich auf den Weg ins mehr als 400 Kilometer entfernte Markkleeberg bei Leipzig gemacht. Nicht mit dem Auto, sondern mit seinem Lanz-Bulldog.

Spätestens am Sonnabend will Plescher mit dem Traktor aus dem Jahr 1950 ankommen. „Dann beginnt in Markkleeberg ein Lanz-Bulldog-Treffen. Da will ich dabei sein.“ Plescher reist nicht alleine. Otto Bade aus Barendorf begleitet den Tankwart aus Schönberg mit seinem Traktor. Ihr Ziel pro Tag: „Schwer zu sagen. Wir dürfen ja keine stark befahrenen Straßen nehmen, sondern müssen immer auf Nebenwegen fahren.“ Fest steht dagegen: Geschlafen wird im Wohnwagen, den Plescher bis nach Markkleeberg hinter seinem Lanz-Bulldog zieht.

Das Treffen in Markkleeberg geht bis zum 2.Juli. Anschließend wollen die beiden Nordwestmecklenburger mit ihren Oldtimern an der ehemaligen innerdeutschen Grenze zurücktuckern. „Auf dem Heimweg ist das Wochenende darauf in Plau am See ein Lanz-Bulldog-Treffen, da wollen wir auch hin“, schmunzelt Plescher. Zusammen haben er und Otto Bade bis zu drei Wochen für die außergewöhnliche Treckertour eingeplant. „Eigentlich ist es eine verrückte Sache“, sagt Plescher. „Meine Frau war deshalb auch nicht so begeistert.“

Die Idee kam den beiden vor drei Wochen, als sie sich beim Oldtimertreffen in der Oberen Feldstraße in Schönberg kennengelernt haben. „Otto hat mir erzählt, dass er das schon häufiger gemacht hat. Als er mich gefragt hat, ob ich mit möchte, war ich sofort begeistert.“

Plescher ist seit zwei Jahren großer Lanz-Bulldog-Fan. So lange hat er den alten Traktor, den er selbst wieder flott gemacht hat. „Es ist richtig alte Technik mit Glühkopfmotor. Man muss ihn andrehen, er ist einfach gebaut und sehr zuverlässig.“

Es ist nicht das erste Mal, dass der Schönberger eine besondere Tour auf sich nimmt. Vor zwei Jahren ist er mit seiner Harley-Davidson entlang der Route 66 durch die USA gefahren. „Ich habe das Größte gemacht, was man als Harley-Fahrer machen kann. Großartig.“ Seine Harley hat der 73-Jährige mittlerweile nicht mehr. „Das ist mir in meinem Alter zu gefährlich.“ Seine Liebe gehört jetzt dem Lanz-Bulldog. „Auch weil ich kein Motorrad mehr fahre, ist meine Leidenschaft für den Lanz noch mehr gewachsen.“

Damit es an den nächsten Tagen auf dem langen Weg nach Markkleeberg nicht ganz so einsam wird, hat Plescher ein Radio mit mp-3-Player in seinen Trecker eingebaut. „Da habe ich viele Stunden Musik drauf. Für die gute Laune.“ Sorgen, dass er wegen des langen Sitzens Probleme bekommt, hat der Schönberger nicht. „Ich denke, ich kann einige Stunden am Tag fahren, der Sitz ist gefedert. Es fühlt sich an wie auf einem Sessel.“ Bis nach Markkleeberg wehen am Lanz-Bulldog eine DDR-Fahne und eine Mecklenburg- und eine Deutschlandfahne.

Mitglieder der Schönberger Schützenzunft haben Plescher Anfang dieser Woche mit Salutschüssen verabschiedet. „Ich wollte eigentlich gar nicht so viel Aufsehen machen. Aber es ist eine sehr nette Geste. Auch der Präsentkorb, den ich bekommen habe“, sagt Plescher, der sich schon sehr auf das Oldtimertreffen freut. „Man erlebt andere Fahrzeuge, sieht, wie schön sie hergerichtet sind. Das ist toll anzusehen und spornt mich an.“







von Steffen Oldörp

erstellt am 27.Jun.2017 | 20:45 Uhr