Wismar : Bundeskanzlerin auf Wahlkampftour

Angela Merkel besucht den Nordwestkreis. Nach SVZ-Informationen wird die Bundeskanzlerin am Dienstag, den 19. September in der Hansestadt Wismar erwartet, um die CDU-Bundestagskandidatin Karin Strenz für die bevorstehenden Bundestagswahlen zu unterstützen. Um 16 Uhr ist ein Rundgang auf dem historischen Marktplatz geplant. Im Anschluss wird die Bundesvorsitzende der CDU auf einer Wahlkundgebung auftreten. Im Anschluss an ihren Besuch in der Kreisstadt von Nordwestmecklenburg fährt die Bundeskanzlerin nach Schwerin zu einer weiteren Wahl-Kundgebung. Der Beginn auf dem Marktplatz der Landeshauptstadt ist für 18 Uhr geplant.

Bereits am Donnerstag, den 7. September besucht der CDU-Politiker Peter Altmeier das Ostseebad Boltenhagen. Dort hat der Chef des Bundeskanzleramts für 13.30 Uhr einen Abstecher ins Buddelschiffmuseum sowie ein Treffen mit Mitgliedern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. (DLRG) sowie der Freiwilligen Feuerwehr geplant.

von Holger Glaner

erstellt am 03.Sep.2017 | 19:00 Uhr