Endlich wieder Filme schauen : Das Cinestar-Kino in Wismar öffnet am Sonnabend wieder

Bei der Wiederöffnung des Kinos in Wismar am 15. Januar gilt für Besucher die 2Gplus-Regel.

von Michael Beitien

14. Januar 2022, 12:23 Uhr

Das Cinestar Wismar öffnet am 15. Januar um 14 Uhr wieder mit der ersten Vorstellung. Darüber informieren die Betreiber. Neu im Programm ist am Sonnabend der Film „Scream“. Am Sonntag, 16.Januar, wird der Film „SING 2“ als Vorpremiere gezeigt. Bei der Wiederöffnung gilt die 2Gplus-Regel, informiert Cinestar. Um für die Gäste einen angenehmen und entspannten Kinobesuch zu gewährleisten, werden außerdem maximal die Hälfte der möglichen Plätze belegt. Maximal 200 Sitzplätze pro Kinosaal sind zugelassen.