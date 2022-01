MV Werften : Das Herz von Schiffbauer Stefan Kemnitz gehört der „Global 1“

Den Traum, am Meer zu leben und Schiffe zu bauen, hat sich Stefan Kemnitz auf den MV Werften in Wismar erfüllt.

von Nicole Buchmann

12. Januar 2022, 17:16 Uhr

Müde klingt Stefan Kemnitz am Telefon. „Klar, können wir uns treffen“, sagt er dann. Knapp zweieinhalb Stunden später gehen wir spazieren. Die Kaikante am Westhafen entlang. Die Werfthalle im Blick.

„Da liegt mein Baby, meine Lady“, sagt der Ingenieur und schaut hinüber zum geschlossenen Werfttor. Kemnitz zieht den Reißverschluss der Jacke zu. Das Logo von „MV Werften“ auf Brusthöhe. Dann steckt er die Hände in die Hosentaschen. Der kalte Nordwestwind treibt die Tränen in die Augen.

Beeindruckt von den Dimensionen

Vor knapp vier Jahren kam Kemnitz aus der Uckermark zu den MV Werften nach Wismar. Frisch vom Studium in Eberswalde. „Als ich das erste Mal in der Halle stand, das war schon beeindruckend.“ Autos habe er gebaut, Häuser, Innenausbauten, der Tischlergeselle. „Aber Schiffbau – das ist schon was Besonderes. Aber irgendwie auch so ein Männerding. Große Maschinen. Dreckig. Laut.“ Nun ist es erst mal still. Eine stille Enttäuschung.

Von der Leiharbeit in die Festanstellung

Kemnitz arbeitet in der Bauleitung. Jeden Tag läuft er die Decks vier bis zehn ab auf der „Global 1“. Überprüft, ob alles so eingebaut wurde, wie es zuvor geplant worden war. Angefangen hat der 38-Jährige als Leiharbeiter. Übernahme ausgeschlossen. In der Konstruktion war Einstellungsstopp. Da bangte er schon einmal um den Job an seinem Schiff. Die Kollegen holten ihn in die Produktion. „Ich bin jemand, der improvisiert, und niemand, der die Arme hochreißt und sagt, das geht nicht“, sagt er.

Großvaters Fußstapfen

Für Kemnitz ist die Arbeit mehr, als morgens 6 Uhr den Dienst anzutreten. „Wenn das von vornherein reibungslos abgelaufen wäre, wäre das der Urknall gewesen. So ein Schiff hat noch keiner gebaut.“ Sein Großvater sei stolz gewesen, als er ihm erzählte, dass er in Wismar beginne. „Opa hat an der Fritz Heckert gebaut. Quasi auch als Leiharbeiter. War eigentlich auf der Peenewerft in Wolgast und hat dann in Wismar Pallungen gebaut.“

Betriebsversammlung für Donnerstag angesetzt

Kemnitz schiebt sich die Mütze aus der Stirn. Am Donnerstag soll es eine Betriebsversammlung geben. „Wichtig wäre, dass der Insolvenzverwalter die Löhne und Gehälter angeht“, sagt Kemnitz. „Bei mir geht's noch. Aber Leute mit Familie müssen dann schon gucken.“

Insolvenzverwalter Christoph Morgen will auch am Donnerstag auf der Betriebsversammlung sein. Es sei ein gutes Zeichen, dass dem Vorschlag des Landes gefolgt wurde, sagt Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD).

Der Insolvenzverwalter, der nun bestellt ist, steht im Ruf, unternehmenserhaltend zu arbeiten. Thomas Beyer (SPD), Bürgermeister der Hansestadt Wismar

Das stimme ihn zumindest vorsichtig optimistisch, sagte Beyer auf Nachfrage. Entscheidend sei, dass das Großschiff fertiggebaut werde und aus der Werfthalle kommt. Das schaffe die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung und eröffne Zukunftsperspektiven.“

Prinzip Hoffnung

So wirklich nachdenken über Zukunftsperspektiven will Kemnitz noch nicht. „So lange wir noch jeden Tag zur Arbeit dürfen, hoffen wir.“ Klar, ließe sich auch woanders ein Job finden, sagt er. „Aber weg von hier, vom Meer – nicht, solange es sich vermeiden lässt.“