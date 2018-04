Biosphärenreservat Schaalsee : Das Moor und der Klimaschutz

Flächen speichern mehr Kohlenstoff als Waldgebiete

von Holger Quardokus

08. April 2018, 05:00 Uhr

Zu unserer besonderen Landschaftsvielfalt im Unesco-Biosphärenreservat Schaalsee gehören auch zahlreiche Moore. Im nördlichen Teil haben wir beispielsweise das Roggendorfer Moor: ein Hochmoor, das vom Grundwasser isoliert ist, durch Regenwasser gespeist wird und sehr nährstoffarm ist.

Das war nicht immer so: Durch die Einleitung von Nährstoffen aus benachbarten landwirtschaftlichen Flächen und den Torfabbau bis in die 1950er-Jahre gingen typische Moorpflanzen zurück und Nadelbäume wuchsen. Vor gut fünf Jahren begannen die Renaturierungsmaßnahmen mit dem Verschließen von Abflussgräben und dem Ziel, das Moor in seinen natürlichen Zustand zurückzuführen. Seitdem hat sich der Wasserspiegel des Moores sehr gut entwickelt. Durch die monatlichen Pegelmessungen konnte ich das gemeinsam mit meinen Rangerkollegen feststellen. Die nun kontinuierlichen Wasserstände sorgen dafür, dass sich typische Moorpflanzen, wie Torfmoose oder Sonnentau, wieder ansiedeln. Andere Pflanzen und ein Teil der Bäume sterben nach und nach ab. An ihre Stelle treten vereinzelt Erlen und Moorbirken, die besser an die Nährstoffarmut und die nassen Bedingungen im Moor angepasst sind.

Naturnahe Moore sind auch wichtige Klimaschützer: Dadurch dass sie immer mit einer Wasserschicht bedeckt sind, kommt keine Luft an die abgestorbenen Pflanzen, diese werden nicht zersetzt und es entsteht Torf. So kann eine enorme Menge an Kohlenstoffdioxid konserviert werden und die Moore leisten einen wichtigen Beitrag gegen die Klimaerwärmung. Die drei Prozent Moorfläche auf der Erde speichern doppelt so viel Kohlenstoff wie die gut dreißig Prozent Waldfläche.

Neben den klimarelevanten Eigenschaften sind Moore auch noch Lebensraum für interessante Arten. Seltene Vögel, wie die Bekassine, brüten hier und es wachsen ästhetische Pflanzen, wie verschiedene Orchideen. Einer meiner Lieblingspflanzen hierbei ist das Sumpf-Herzblatt. Es wächst zum Beispiel im Zarrentiner Kalkflachmoor, einem Niedermoor, das durch Grundwasser gespeist wird. Auf dem dort typischen, sumpfig-kalkigen Untergrund und verfolgt es eine beeindruckende Strategie zur Reproduktion: Zum einen täuscht es den Insekten einen höheren Nektargehalt vor und zum anderen ist durch die Anordnung und Ausrichtung der Kronblätter die Blüte bis zu 3 Grad Celsius wärmer als die Umgebung. Die Insekten suchen so besonders an kalten Tagen lieber diese Blüten zum Bestäuben auf.

Zum Erhalt solcher Arten ist der natürliche und intakte Zustand der Moore entscheidend: Durch Entwässerung und den Eintrag von Nährstoffen aus angrenzenden Flächen wird der Wasser- und Nährstoffhaushalt eines Moores gestört. Es kommt zum Kontakt mit Sauerstoff und einem Abbau des organischen Materials, wodurch Treibhausgase freigesetzt werden. Vor allem Kohlenstoffdioxid und Lachgas gelangen so in die Atmosphäre. Eine Renaturierung kann diese Emissionen stoppen.

Der beste Klimaschutz ist ein Schutz der Moore: So bemühen sich meine Kollegen und ich auch um die Wiederherstellung und Erhaltung des natürlichen Zustandes im Reservat Schaalsee.