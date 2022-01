Bürger kritisieren Bauprojekt : Der irre Radweg-Bau von Neu Bauhof

Zerfahrene Bankette, ein tiefer Graben, tote Straßenlaternen, eine verletzte Zeitungszustellerin - Anwohner eines Gadebuscher Ortsteils sind genervt

von Holger Glaner

13. Januar 2022, 12:30 Uhr

Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Irgendwo dazwischen befindet sich die Gefühlslage einiger Einwohner von Neu Bauhof. Der Ortsteil wird gerade mit einem Radweg an die Stadt Gadebusch angebunden. Klingt gut. Die Einwohner freuen sich. Einige Bürger werfen den Verantwortlichen allerdings vor, in die Planung nicht eingebunden worden zu sein. Die ersten Folgen seien bereits jetzt, noch vor der Fertigstellung des gesamten Projekts, spür- und sichtbar.

Holger Glaner

„All die Jahre habe ich den Rasen auf der Bankette gemäht und sauber gehalten und nun das“, sagt Lilly Wiepert und zeigt fassungslos auf den zerfahrenen braunen, matschigen, gut 1,5 Meter breiten Modderstreifen zwischen Straße und ihrem Gartenzaun. Vor allem Schwerlastfahrzeuge weichen bei der Begegnung mit anderen Fahrzeugen von der 4,50 Meter schmalen Fahrbahn der Landesstraße L041 auf die angrenzende Bankette aus. Das Ergebnis ist schon von weitem sichtbar: Da wächst kein Gras mehr. Vor dem Bau des gegenüberliegenden Radwegs war das anders.

Doch der neue, asphaltierte, mit Bordsteinen abgegrenzte 3,20 Meter breite kombinierte Fuß- und Radweg liegt einige Zentimeter über dem Straßenniveau. Ein Ausweichen für Fahrzeuge wird auf dieser Straßenseite schwierig. Einzige Alternative ist der Rasenstreifen vor dem Haus der 79-Jährigen. „Ich an deiner Stelle hätte Angst, dass da irgendwann ein Fahrzeug in deinem Garten landet“, sagt Marlies Ebeling zu ihrer Nachbarin.

Holger Glaner

Doch das ist aus Sicht der Anwohner nicht das einzige Übel. „Monatelang konnte ich das Tor in meiner Grundstückseinfahrt nicht schließen, mein Hund konnte nicht frei herumlaufen, musste weggesperrt werden“, berichtet Gerd Luckmann. Grund: Um den neuen Radweg zu queren, musste hofseitig eine Zuwegung aufgeschüttet werden, die Torflügel saßen daraufhin auf dem neu geschaffenen Kiesbett fest. Mittlerweile wurde seitens der Baufirma Abhilfe geschaffen, das Tor knapp 20 Zentimeter höher gehängt. Schön war es dennoch nicht.

So, wie auch ein zirka 80 Zentimeter schmaler Streifen zwischen seinem Grundstück und dem neuen, 60 Zentimeter höher gelegenen Radweg. Mittlerweile wurde für den Höhenausgleich eine Treppe gesetzt. Zuvor war dort eine Zeitungszustellerin eines dunklen Morgens im November vergangenen Jahres regelrecht abgestürzt. Ergebnis: Bänderriss im rechten Bein und sechs Wochen Arbeitsausfall. Und wie der Hausbesitzer gegebenenfalls die Treppe überwinden soll, wenn er eines Tages auf einen Rollator angewiesen sein sollte, sei auch unklar.

Die gute Nachricht: Im Gadebuscher Rathaus, das für diese Baumaßnahme allerdings nicht zuständig ist, hat man zumindest Verständnis für den Frust von Gerd Luckmann. „Das ist eine Katastrophe, da gebe ich den Anwohnern völlig recht“, sagt Rommy Elßner. Die schlechte Nachricht indes muss die Bauamtsleiterin gleich hinterherschieben: „Für die Grünstreifenpflege sind die Anwohner verantwortlich.“

Holger Glaner

„Das alles hätte man vorher besser absprechen können, aber man hat uns als Anwohner komplett außen vor gelassen“, sagt Ludwig Ebeling. Die Anwohner hoffen nun, dass bestehende Missstände in Ordnung gebracht werden und die Baustelle Radweg Neu Bauhof endlich einmal fertig wird. Die Inbetriebnahme der elf neuen Straßenlaternen inklusive.

Was das Straßenbauamt Schwerin als die zuständige Behörde zu den Widrigkeiten beim Bau des neuen Radwegs in Neu Bauhof sagt und warum die Stadt Gadebusch die Straßenlaternen noch nicht zum Leuchten bringen konnte, lesen Sie demnächst in Ihrer Gadebusch-Rehnaer Zeitung.