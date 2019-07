Schönberg : Die Geschichte vom Soldaten

von svz.de

30. Juli 2019, 08:10 Uhr

Heute findet ein weiteres Dienstagskonzert um 20 Uhr in der St.-Laurentiuskirche in Schönberg statt. Die „Geschichte vom Soldaten“ von Igor Strawinsky (1882 – 1971) ist ein Musiktheaterstück, das mit nur einem Schauspieler und sieben Instrumenten besetzt ist. Es scheint reduziert und ist doch komplex bis in die Details. Opulent schon wirkt die Handlung, die – von einem russischen Märchen inspiriert – vom Schweizer Autor Charles Ferdinand Ramuz (1887 –1947) in Worte gefasst wurde. Das Spiel findet im Rahmen des Schönberger Musiksommers statt.