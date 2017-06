Rehna im Internet : Die neuen Seiten der Klosterstadt

vergrößern 1 von 2 Foto: peter täufel 1 von 2

Rund eineinhalb Jahre hat es gebraucht, nun ist sie fertig – die Internetpräsenz der Stadt Rehna mit ihren Ortsteilen, losgelöst von den Seiten des Amtes Rehna. „Wir haben Ende vergangenen Jahres, als wir erfuhren, dass die Stadt so etwas haben möchte, ein Angebot eingereicht. Den Auftrag haben wir dann im Februar oder März bekommen“, erklärt Martin Biastoch, einer der beiden Geschäftsführer der Softwarefirma „ToBi“ aus dem benachbarten Wedendorf.

In Zukunft werden sich nun alle Sachen, die mit der Klosterstadt zu tun haben, hier abspielen: Verwaltung, Bürger, Vereine, Firmen. „Auf der Seite des Amtes haben sich die Einwohner einfach nicht zurecht gefunden, sie war viel zu unübersichtlich“, sagt Matthias Maack, Vorsitzender des Finanzausschusses der Stadt. Die hat für die Erstellung des Internetauftritts, der 35 Seiten umfasst, etwa 3000 Euro locker gemacht. „Na, ich denke, das ist gut investiertes Geld. Schließlich kann sich unsere Stadt so viel besser präsentieren“, ist Maack überzeugt. Auch der Verwaltungschef des Amtes, Hans-Martin Buschhart, kann diesen Schritt nachvollziehen. „Auf der Seite des Amtes müssen alle Gemeinden gleich behandelt werden. Das reicht natürlich für so eine Stadt wie Rehna nicht aus“, so der Behördenleiter. Auch das Amt ist dabei, den eigenen Internetauftritt zu überarbeiten. Auf den neuen Seiten, die Anfang kommenden Jahres fertig sein sollen, wird Rehna dann über eine Verknüpfung präsent sein.

Die inhaltliche und redaktionelle Betreuung und Verantwortung liegt in den Händen von Stadtbibliotheksleiterin Rebecca Duge. Bei ihr können sich über die E-Mailadresse redaktion@stadtrehna.de die 23 städtischen Vereine wenden, um sich kostenfrei auf den Seiten zu präsentieren. Für Gewerbe und Firmen gilt, auch die können sich hier über ihr Logo und eine Verknüpfung darstellen – für eine Gebühr von 49 Euro jährlich. „Wir hoffen, dass wir damit die Erstellung und Betreuung der Seite refinanzieren können“, hofft Matthias Maack. Die Stadtvertreter sind mit dem Ergebnis zufrieden. Nun liegt es an den Rehnaern, die Seiten mit Leben zu füllen.

von Peter Täufel

erstellt am 09.Jun.2017 | 21:00 Uhr