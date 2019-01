von Michael Schmidt

05. Januar 2019, 16:00 Uhr

Nach dem Sturm und Aufräumarbeiten kehrt langsam wieder Ruhe in Nordwestmecklenburg ein. Die Ostsee ist mittlerweile alles andere als aufgewühlt, so dass Fischer mit ihren Booten wieder hinausfahren können. Während des Sturms hatten sich die Boote in einem sicheren Hafen in Tarnewitz befunden.