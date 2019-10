Grevesmühlen : Die Siegerfotos

Preisträger der 34. Kreisfotoschau Nordwestmecklenburg geehrt

von Michael Schmidt

04. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Bei der 34. Kreisfotoschau ist ein 14-Jähriger aus Klein Welzin einer der Preisträger geworden. So kürte die Wettbewerbsjury Aron Kühne mit seinem Werk „Technik, die begeistert“ zum Sieger in der Kategorie Kreativ. Kühne, der erst seit eineinhalb Jahren fotografiert, ließ das Schweriner Schloss scheinbar aus einem Mobiltelefon herausragen. Aus drei Fotos entwarf er quasi diese eine Bildkomposition. Außerdem würdigte die Jury Aron Kühnes Foto „Gelassenheit“ mit dem zweiten Platz in der Kategorie Mensch.

Weitere Preisträger wurden der Gadebuscher Manfred Seibke, die Wismarerin Swetlana Kurochkin , der Lübecker Reinhard Schulz und Aaron Wirth aus Bad Kleinen. Darüber hinaus gingen Sonderpreise an die Grevesmühlener Michael Harnack und Helmut Strauß, Nadine Limp aus Hamberge, Michael Weise aus Damshagen sowie Christiane Fries aus Timmendorf auf der Insel Poel

Bei diesem Kreisfotowettbewerb hatten 93 Teilnehmer mehr als 300 Bilder eingereicht. 90 dieser Arbeiten sind seit Donnerstag in der Malzfabrik ausgestellt.

Erfreulich ist aus Sicht von Udo Meier vom Fotoclub ’82 Grevesmühlen, dass in diesem Jahr elf Kinder und Jugendliche an diesem Wettbewerb teilnahmen. „Macht weiter so. Es sind sehr schöne Bilder dabei“, sagte Meier zu den Nachwuchsfotografen.

Der 34. Kreisfotowettbewerb stand unter dem Motto „Wo die Seele lächelt – typisch Mecklenburg…“ und wurde vom Fotoclub ’82 Grevesmühlen und dem Landkreis organisiert. Landrätin Kerstin Weiss zeigte sich begeistert von den eingereichten Arbeiten. So hätten die Hobbyfotografen zahlreiche spannende Motive aus einer attraktiven, innovativen und landschaftlich abwechslungsreichen Region aufgespürt.

Alle Fotos auf der Webseite unter http://fotowettbewerb.umnet.de