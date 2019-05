von svz.de

22. Mai 2019, 05:00 Uhr

Das Ausleihen von elektronischen Medien aus der Stadtbibliothek wird einfacher. Fast der gesamte Bestand der Onleihe Mecklenburg-Vorpommern wurde auf einen internationalen Rechte-Standard umgestellt. Was sich dadurch geändert hat, erfahren interessierte Nutzer in der kommenden Onleihe-Sprechstunde am Dienstag, 28. Mai, von 13 bis 14 Uhr.