Meetzen : Dorf-, Kinder- und Sommerfest

von svz.de

24. Juni 2019, 05:00 Uhr

Es wird wieder bunt in Meetzen. Denn am kommenden Sonnabend, 29. Juni, lädt der Dorf- und Feuerwehrförderverein zum alljährlichen Dorf-, Kinder- und Sommerfest ein. Los geht es um 15 Uhr auf dem Gelände des Feuerwehrmuseums in Meetzen. Auch in diesem Jahr hat der Verein sich viele Highlights ausgedacht, um den großen und vor allem den kleinen Besuchern einen aufregenden und ereignisreichen Tag zu bieten. Traditionell stehen unter anderem wieder das Tonnenabschlagen und das Kinderschminken auf dem Programm. Für die „Großen“ ist das Luftgewehrschießen geplant. Zwischendurch ist mit einer Hüpfburg und einer Tombola Spaß garantiert. Es gibt Schwein am Spieß und einen Kuchenbasar. Ab 19 Uhr mischt DJ Bernd das Publikum auf.