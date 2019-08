von svz.de

20. August 2019, 07:56 Uhr

In dem Ort Roggendorf wird es am Sonntag, 25. August, ein Dorfpicknick geben. Es findet von 14 bis 17 Uhr auf dem Dorfplatz an der alten Eiche statt. Anmeldungen hierfür sind bei Mario Schulz unter der Mobilfunknummer

0174/23 33 438 und bei Stephanie Baack unter

der Telefonnummer

0172/3023131 möglich.