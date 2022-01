Corona in Nordwestmecklenburg : DRK schließt Testzentrum in der Feuerwehr Gadebusch

Personal wird in Wismar und Grevesmühlen für PCR-Testungen benötigt

von Maik Freitag

13. Januar 2022, 15:20 Uhr

Seit dem 16. Dezember testen Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Saal der Feuerwehr Gadebusch fünf Mal pro Woche Menschen per Schnelltest auf eine mögliche Corona-Erkrankung. Nach gut vier Wochen ist jetzt schon wieder Schluss. Das ohnehin knappe Personal wird für die stetig wachsende Zahl an PCR-Testungen in Wismar und später in Grevesmühlen benötigt.

Absprache mit Landkreis Nordwestmecklenburg getroffen

„Nach Absprache mit dem Landkreis haben wir entscheiden, das Personal in Wismar einzusetzen. Laut Landkreis hat Gadebusch fünf Teststationen, so dass die Testungen immer noch möglich sind", erklärte der Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Nordwestmecklenburg, Ekkehard Giewald. Bereits ab Montag wird das Testzentrum im Saal der Gadebuscher Feuerwehr geschlossen bleiben.

„Wir hatten montags, dienstags, donnerstags, freitags und sonnabends geöffnet und in den jeweils vier Stunden etwa 30 Testungen vorgenommen“, erklärte Testhelfer Florian Steinkamp, der die Testungen zunächst ehrenamtlich begleitete, dann aber aufgrund der vielen Arbeit fest eingestellt wurde. Der 30-Jährige sagte zudem: „In Wismar werden etwa 250 PCR-Test an jedem Tag durchgeführt. Täglich werden es mehr. Die vorhandenen personellen Kapazitäten reichen nicht mehr aus."

Um die Hansestadt zu entlasten, soll in einigen Tagen auch ein PCR-Testzentrum in Grevesmühlen entstehen. Das ehemalige Impf- und PCR-Zentrum am Ploggensee soll möglichst noch im Januar eröffnet werden. „Allerdings fehlt dafür noch technisches Equipment. Der Verwaltungsaufwand ist enorm. Das muss erst besorgt und organisiert werden", berichtete der Testhelfer. „Vielleicht können wir den Standort auch erst im Februar betreuen. Wieder benötigen wir Personal", sagte Vorstandschef Ekkehard Giewald.

In Gadebusch kann sich indessen weiter im Fitness- und Gesundheitsstudio Fun Vital in der Erich-Weinert-Straße, im Rauchhaus Möllin, in der Ratsapotheke am Markt in Gadebusch, in der Physiotherapien in der Agnes-Carll-Straße sowie in der Osteopathie-Praxis in der Mühlenstraße 39 den Schnelltests unterzogen werden.