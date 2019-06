Rehna : Ein Fest der Generationen in der Seniorenresidenz

Freude der Kinder steckt Bewohner an

von Tore Degenkolbe

01. Juni 2019, 05:00 Uhr

Bunt geschmückt ist es in der Seniorenresidenz „Haus am Wiesengrund“ in Rehna. Ein Fest soll steigen: ein Kinderfest. „Wir wollen uns mit diesem Fest über die Freude der Kinder bei all den Mitarbeitern bedanken, die sich tagtäglich für unsere Bewohner einsetzten“, sagt Geschäftsführerin Jana Bornhöft. Das Fest richtet sich primär an die Kinder der Mitarbeiter, andere Heranwachsende sind aber ebenso gerne gesehen.

Es ist das zweite Jahr, in dem das Kinderfest steigt. Wieder gibt es Ponyreiten, eine Hüpfburg, Softeis und ein Glücksrad. „In diesem Jahr haben wir aber noch auf Wunsch der Mitarbeiterkinder investiert und einen Clown sowie eine Animateurin engagiert“, so Jana Bornhöft. Diese, Anna Kneut, ist von der Idee des Festes begeistert. „Wie Jung und Alt hier zusammen feiern ist einfach schön. Die Senioren strahlen, wenn die Kinder hier herumtollen.“