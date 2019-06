Wismar : Ein Kunstfilm in der Kirche

von svz.de

26. Juni 2019, 05:00 Uhr

In der Kapelle des St.-Marien-Kirchturms werden nun auch Arthaus-Filme, Folgen der beliebten Krimiserie „Soko Wismar“ oder andere Produktionen mit Bezug zu Wismar gezeigt. Zusammen mit dem Filmbüro MV präsentiert die Hansestadt jeweils am letzten Mittwoch des Monats „Marienkino“. Heute läuft um 19 Uhr „Cold War – Der Breitengrad der Liebe“. Ein Film über Kunst und Kultur in Polen 1949.