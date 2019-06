Gadebusch : Ein Ticket für viele Ferienausflüge

von svz.de

24. Juni 2019, 05:00 Uhr

Der Verkauf des diesjährigen SchülerFerienTickets MV ist gestartet. Für 32 Euro können Schüler während der gesamten Sommerferien alle öffentlichen Nahverkehrsmittel in ganz Mecklenburg-Vorpommern nutzen. Das Ticket kann am ZOB, beim Bürger-Service-Center, bei der Tourist-Information, jeweils in Wismar, sowie beim Kunden-Center der Stadtwerke Grevesmühlen und bei den Nahbus-Busfahrern erworben werden.