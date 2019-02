Gadebusch : Eine traurige Ehre

Die Feldlerche ist zum zweiten Mal der Vogel des Jahres – Bestand geht immer mehr zurück, Lebensraum ist gefährdet

23. Februar 2019, 16:00 Uhr

Vor zwei Tagen habe ich die erste Feldlerche gehört. Als winziges Pünktchen am Himmel, ohne Fernglas kaum zu erkennen, sang sie ihr erstes Frühlingslied. Es war nur ein kurzes Liedchen, nicht zu vergleichen mit den endlosen Arien, welche die Feldlerchen vom Sommerhimmel schmettern. Wahrscheinlich war der kleine Sänger gerade erst in seinem Brutgebiet angekommen und noch etwas erschöpft vom Rückflug aus seinem Winterquartier in Spanien oder Südfrankreich.

Singende Lerchen am Frühlings- oder Sommerhimmel sind nicht mehr so selbstverständlich, wie sie es in meiner Kindheit waren Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hat die Feldlerche in diesem Jahr zum Vogel des Jahres gewählt – zum zweiten Mal. Bereits 1998 war ihr diese Ehre zu teil geworden, verbunden mit der warnenden Botschaft: Unsere Feldlerchen werden immer weniger. Genutzt hat es dem kleinen Vogel wenig. Der Bestand ist um weitere 25 Prozent gesunken und in manchen Gegenden ist der Gesang am Himmel über den Feldern bereits ganz verstummt. Selbst in MV steht der einst so häufige Vogel auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Um so erfreulicher ist es, dass wir uns im Unesco-Biosphärenreservat Schaalsee noch am Gesang der Lerche erfreuen können. Die offene, hügelige Landschaft mit Felder und Wiesen entspricht ganz ihren Vorstellungen. Allerdings nur, wenn die Felder nicht zu intensiv genutzt werden.

Bevorzugt baut der Vogel sein Bodennest in den Kraut- und Blühstreifen am Feldrand oder auf Wiesen und Weideland. Ist jedoch kein Krautstreifen vorhanden, weil das Getreide bis an den Straßenrand wächst, und werden Wiesen häufig und früh gemäht, finden die Lerchen keinen Platz mehr für den Nestbau. Außerdem kommen in der intensiven Landwirtschaft große Mengen von Pestiziden und Düngemittel zum Einsatz, wodurch die Nahrungsgrundlage der Feldlerche zerstört wird: Stichwort Insektensterben. Auf den Grünlandflächen, die durch das Biosphärenreservatsamt verpachtet werden, darf die erste Mahd erste im Juni erfolgen, um die Jungvögel der Bodenbrüter zu schützen. Außerdem ist der Einsatz von Pestiziden und mineralischem Dünger nicht gestattet. Davon profitiert nicht nur die Wasserqualität der hiesigen Seen und das Grundwasser, sondern auch die Feldlerche und viele andere Tiere und Pflanzen.

Fragt man das Internet, findet man 94 Gedichte und Sprüche, in denen die Lerche eine Rolle spielt. Nur von der Nachtigall wird sie noch übertroffen. Die Lerche ist nicht nur Natur-, sondern auch Kulturgut. Wir müssen nicht machtlos zuschauen, wie sie langsam verschwindet. Mit dem Kauf von Bioprodukten unterstützt man die ökologische Landwirtschaft und damit auch die Lerche, die genau auf diese Art der Landnutzung angewiesen ist.

Schon im Jahr 1971 wurde in Deutschland auf Initiative des Naturschutzsbundes Deutschland und des Landesbundes für Vogelschutz Bayern der Vogel des Jahres gekürt – der Wanderfalke. Seit dem Jahr 2000 macht auch Bird-Life für Österreich mit.

Mit der Aktion wird auf die Gefährdung des Lebensraums des jeweiligen Tieres hingewiesen. Und einige Vogelarten kamen bereits doppelt zu dieser „Ehrung“ – so der Weißstorch (1984, 1994), der Eisvogel (1973, 2009) und jetzt die Feldlerche (1998, 2019).

Holger Quardokus

Holger Quardokus ist Ranger im Unesco-Biosphärenreservat Schaalsee. Hauptaufgaben eines Rangers sind Naturbeobachtung, Dokumentation, Bildungsarbeit, Besucherbetreuung und Landschaftspflege. Ranger sind die ersten Ansprechpartner für die Bürger in allen Fragen, die den Naturschutz im Biosphärenreservat betreffen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.schaalsee.de.