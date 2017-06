Schlagsdorf : Eine Wimpelreihe für die Piraten

vergrößern 1 von 2 Foto: Volker Bohlmann 1 von 2

Schlagsdorf Ohne Wimpel und Fahnen geht kein Piratenschiff auf große Fahrt. Zumindest die passende Wimpelkette, die erhalten die Seebären vom Piraten-Open-Air heute in Grevesmühlen von den Schülern der Regionalschule in Schlagsdorf. „Rot-schwarze Wimpel mit Aufschrift“, erzählt Mitorganisatorin Marita Ahrndt. Ein Dankeschön der Kinder und ihrer Eltern, die sich in der Sportgemeinschaft Schlagsdorf engagieren. Mit ihnen kooperieren die liebevollen Piraten aus Grevesmühlen und laden jährlich die Mitglieder der Sportgemeinschaft zum Open Air nach Grevesmühlen ein. „400 Karten erhalten wir und werden am heutigen Mittwoch die neueste Ausgabe ,Exekution in Cartagena‘ erleben“, sagt Sportvereinschef Thorsten Finger. Ein Dankeschön, welches an die Mitglieder als auch Förderer und Sponsoren gerichtet ist.

Marita Ahrndt und ihre zehn Schützlinge aus der 5. und 6. Klasse waren bis heute noch voll im Stress. „Wir gestalten aus Dosen und Stoffresten wieder neue Produkte und Dekomaterialien“, sagt Ahrndt. Der kreative Umgang mit Rohstoffen sei Bestandteil des Schulangebotes in den Nachmittagsstunden. Eine Rundumbetreuung, die neue Perspektiven ermöglicht. So entstehen u.a. aus PET-Getränkeflaschen Bewässerungssysteme für Pflanzen oder sogar Vogelhäuschen. Bei solch Aufgaben ist Kreativität gefragt. Ähnlich wie bei der Wimpelkette, die Joana, wie es sich für Piraten gehört, mit Totenköpfen versehen würde.

Der Kurs im Umgang mit Materialien und deren Wiederverwertung gibt es seit 2017 an der Schule. Eine Weiterführung kann sich Marita Ahrndt durchaus vorstellen. Gemessen am gemeinsamen Wirken sicherlich auch aus Sicht der Schüler.

Unter den Mädchen herrschte bereits am gestrigen Dienstag Aufregung mit Blick auf das Piraten-Open-Air am heutigen Abend. Dass all diese Erlebnisse eng mit ihrem Engagement in der Sportgemeinschaft im Zusammenhang stehen, wird im Gespräch deutlich. „Ich bin seit drei Jahren Mitglied“, erzählt Lara, während Francis hinzufügt: „Fußball und Badminton ist mein Sportprogramm.“ Ebba mag neben Badminton, dem Federballspiel, noch Tischtennis. Caroline bevorzugt das Spiel mit federleichtem Ball und Schläger . Und Aurelia, sie hat einfach Spaß daran, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.

Ein quirliges Leben an der Regionalschule und in der Gemeinde, wie es sich Eltern und Lehrer wünschen. Heute heißt es erst einmal Kurs halten, um den Piraten möglichst noch vor dem Anlaufen in Cartagena die neuen Hoheitszeichen zu überreichen.

Die Vorstellung beim Piraten-Open-Air beginnt um 19.30 Uhr.

von Volker Bohlmann

erstellt am 28.Jun.2017 | 05:00 Uhr