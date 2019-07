Langsam rollen die Autos über den Schotter.

von Tina Wollenschläger

23. Juli 2019, 20:00 Uhr

Seit Montag wird der Verkehr quer über den Parkplatz an der Lübschen Straße umgeleitet, da die Straße Am Prull gesperrt ist. Der Grund: Erneuerung der Trinkwasser- und weiterer Leitungen auf dem Gelände des Parkplatzes und der Lübschen Straße. Voraussichtlich wird die Situation bis Oktober so bleiben.