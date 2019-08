Dechow : Endspurt für „Dörfer zeigen Kunst“

Jo Petzold las in der Gläsernen Molkerei Dechow – Langer Kunstabend am 10. August

von Holger Glaner

04. August 2019, 20:00 Uhr

Kirchen aus Holz, eine kabarettistische Lesung mit Werken von Ringelnatz. Dieser Mann ist wirklich vielseitig. Wie schon im vergangenen Jahr bereicherte Jo Ringelnatz auch anno 2019 „Dörfer zeigen Kunst“. In diesem Jahr hat sich der Schweriner unter anderem Werke des von ihm verehrten Bertolt Brecht vorgenommen und den knapp 30 Zuhörern unter dem Titel „Wortkunst“ in der Gläsernen Molkerei Dechow präsentiert. Am Sonntag, 10. August, klingt „Dörfer zeigen Kunst“ in der Molkerei mit einem langen Kunstabend aus.