Klütz : Familienführung auf dem Schloss

von svz.de

30. Juni 2019, 19:25 Uhr

Wie man vor 300 Jahren auf einem Schloss lebte, erfahren Besucher auf einem Rundgang durch das Schloss Bothmer am Dienstag, 2. Juli, um 10.30 Uhr. Über Rätsel und kleine Spiele erfahren sie spannende Details über den Alltag der damaligen Bewohner: Was kam auf den Teller, was an den Körper? Treffpunkt ist im Kellergeschoss des Museums. Die Führung ist für Kinder ab acht Jahre geeignet. Anmeldung unter 038825 - 385 318 76 93 oder schloss-bothmer@mv-schloesser.de.