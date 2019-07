Manege frei : Familienzirkus startet Gastspiel in Mühlen Eichsen

Manege frei in Mühlen Eichsen, dort startet der Zirkus Traber am Freitag sein dreitägiges Gastspiel.

von Michael Schmidt

04. Juli 2019, 11:01 Uhr

Insgesamt fünf Vorstellungen will der Familienzirkus in Mühlen Eichsen geben. Vorstellungsbeginn ist morgen und am Sonnabend jeweils um 11 Uhr sowie 15 Uhr. Seine letzte Vorstellung in dem Dorf gibt der Zirkus am Sonntag von 11 Uhr an. Die Besucher können sich auf Clowns, Artisten und Tierdressuren freuen, kündigten Dennis und Stephan Traber (l.) an. Sie gehören seit ihrer Kindheit dieser Zirkusfamilie an.