Wismar : Fasching-Fans entern Markthalle

von svz.de

20. Februar 2019, 07:47 Uhr

Eine verrückte Party zum Winterausklang wird es am Sonnabend, 23. Februar, in Wismar geben. Dann heißt es in der Markt- und Eventhalle wieder: „Wismar feiert Fasching“. Alle möglichen und unmöglichen Kostüme seien erlaubt und erwünscht. „Wir freuen uns auf viele feierwütige Gäste, die bei uns zwar auf Büttenreden und Männerballett verzichten, aber ansonsten jede Menge Spaß haben können.“ Das sagt Gunnar Hampel vom Hansekontor als Veranstalter. Tickets für die Faschingsfeier zum Preis von jeweils 11,11 Euro gibt es unter anderem im Hansekontor am Schiffbauerdamm 16. Einlass ab 19 Uhr.