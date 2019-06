Klütz : Ferienkurs auf Plattdeutsch

von svz.de

30. Juni 2019, 19:24 Uhr

Was ist Plattdeutsch? Wozu braucht ein Buch einen Einband? Und was hat ein sprechender Fisch mit dem Ganzen zu tun? Zum Ferienworkshop „Von dem Fischer un syner Fru“ lädt das Literaturhaus „Uwe Johnson“ am Donnerstag, 4. Juli, um 10.30 Uhr in ihr Haus, Im Thurow 14, Klütz, ein. Für Kinder ab neun Jahren dreht sich alles rund um das regionale Märchen. Mit kleinen Übungen, Sprachspielen und selbst geschriebenen Texten können die Kinder eine Stunde lang die Welt der Literatur und Bücher einmal anders erleben. Der Kurs ist kostenfrei.