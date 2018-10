Brand in Grieben : Feuerwehr rettet 89-Jährige

von svz.de

21. Oktober 2018, 19:02 Uhr

Feuerwehrleute haben sich wieder als Lebensretter erwiesen: Als in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr ein Einfamilienhaus in Grieben brannte, entdeckten die Einsatzkräfte die im Dachgeschoss schlafende 89-jährige Bewohnerin.

Die Seniorin wurde vorsorglich in das Krankenhaus nach Grevesmühlen gebracht. Kurz darauf brannte das Haus in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten in den frühen Morgenstunden noch an. Der Schaden am Gebäude wird auf 60000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen, denn die Brandursache ist noch unklar.