13. März 2019, 06:57 Uhr

Wer Lust hat, seine Treffgenauigkeit zu testen, der hat am Sonnabend, 16. März, in der Gaststätte „Schilde-Quelle“ in Neuendorf die Chance, an einem Darts-Turnier teilzunehmen. Beginn ist um 19 Uhr. Zu gewinnen gibt es wieder Fleischpreise.