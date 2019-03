von svz.de

13. März 2019, 06:56 Uhr

Chance für Schnäppchenjäger: In Gadebusch wird es am Sonnabend, 16. März, wieder einen Kindersachen-Flohmarkt geben. Er findet in der Mensa in der Heinrich-Heine-Schule statt und beginnt um 20 Uhr. Angeboten werden gut erhaltene Kinder- und Babysachen, Umstandsmode, Spielzeug und alles, was Kinder brauchen.