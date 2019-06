von svz.de

20. Juni 2019, 09:53 Uhr

Zum Stöbern, Shoppen und Schnäppchenjagen lädt Ronny Tiede beim Flohmarkt in Gadebusch ein – am Sonntag, 14. Juli, ab 9 Uhr. Veranstaltungsort ist das Gelände des XXL-Sonderpostenmarkts. Wer seine Waren auf dem Markt anbieten will, kann dort einen Stand oder eine Verkaufsbude nutzen. Anmeldung unter Telefon 0152/52003131.