von svz.de

08. Juli 2019, 07:28 Uhr

In der Demerner Kirche wird am Sonnabend, 20. Juli, eine neue Ausstellung eröffnet. Sie trägt den Titel „Fotogeschichten aus dem Gesellschaftsgefüge und kleine Utopien“. Die Vernissage beginnt an dem Sonnabend um 18 Uhr. Zu sehen sind die Werke der Cronskamperin Maren Winter bis zum 11. August. Geöffnet ist die Ausstellung jeweils sonnabends und sonntags von 13 bis 18 Uhr .