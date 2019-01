Frau bei Verkehrsunfall auf der B104 leicht verletzt

von svz.de

15. Januar 2019, 13:51 Uhr

Montag Nachmittag kam eine 55-jährige Frau, die die B 104 mit ihrem Audi in Richtung Schwerin befuhr, nahe Lützow aus bisher ungeklärter Ursache links von der Straße ab. Der Pkw überfuhr folgend einen Leitpfosten, streifte einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen.

Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Es war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die B 104 in Höhe der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt.