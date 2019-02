von svz.de

18. Februar 2019, 08:48 Uhr

In der Gemeinde Thandorf hat der Kartenvorverkauf für eine Frauentagsparty begonnen. Diese findet am Freitag, 8. März im Dorfgemeinschaftshaus statt. Von 19.30 Uhr läuft zunächst der Filme „Circles of friends“. Zwei Stunden später die „Mädelz-Party“. Karten gibt es beim Dorfverein oder an der Abendkasse.