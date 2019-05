Gadebusch : Freie Plätze für Kanucamp am Schaalsee

von svz.de

24. Mai 2019, 05:00 Uhr

Der Pegasus-Verein und das Freizeithaus Gadebusch laden interessierte Jugendliche ein, vom 15. bis 18. Juli auf eine sommerliche Abenteuertour mit dem Kanu auf dem Schaalsee zu gehen. Übernachtet wird in Hütten, abends ist Grillen am Schaalsee und Trommeln am Lagerfeuer geplant.

Kanutour inklusive Verpflegung und Transport soll nach Veranstalterangaben voraussichtlich 40 Euro pro Person kosten. Eine Anmeldung ist bis zum 25. Mai erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.