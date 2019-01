Mühlen Eichsen : Freiwillige Feuerwehr verbrennt Tannenbäume

von Michael Schmidt

08. Januar 2019, 06:47 Uhr

In der Gemeinde Mühlen Eichsen brennt demnächst wieder der Baum. Denn zum vierten Mal laden die Freiwillige Feuerwehr und deren Förderverein zum Eichsener Tannenbaum-Verbrennen. Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend, 12. Januar, um 17 Uhr an der Feuerwehr. Es gibt Erbsensuppe, Bratwurst, Glühwein und andere Getränke.

Bereits am Freitag, 11. Januar, werden die abgeschmückten Weihnachtsbäume in Mühlen Eichsen und allen Ortsteilen von der Feuerwehr eingesammelt. Sie sollten entweder an den bekannten Sammelplätzen oder an der Straße abgelegt werden. Das teilten die Veranstalter gestern mit.