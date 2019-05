von svz.de

10. Mai 2019, 05:00 Uhr

Die Volkssolidarität veranstaltet am Sonntag, 19. Mai, ein Frühlingsfest in Lützow. Es beginnt um 14.30 Uhr in der Gaststätte „Scharfe Kurve“. Neben einer Rechenschaftslegung wird es eine gemütliche Kaffeetafel und ein Unterhaltungsprogramm mit Henry Pöthig geben. Um Anmeldung wird gebeten.