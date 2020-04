Gadebusch: Erneuter Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

von Polizeipräsidium Rostock

30. April 2020, 07:03 Uhr

Am heutigen Tag um 00:35 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei über einen erneuten Kellerbrand in der Rosa-Luxemburg-Straße in Gadebusch informiert. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses stellte eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus fest und wählte den Notruf.

Als die Polizei vor Ort eintraf, begann die Freiwillige Feuerwehr Gadebusch bereits mit den Brandbekämpfungsmaßnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein bislang unbekannter Täter vorsätzlich Fußmatten entzündet. Alle Bewohner konnten das Wohnhaus selbstständig und unverletzt verlassen.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat den Brandort untersucht und Spuren gesichert. Vor Ort kamen insgesamt 20 Kameraden der Gadebuscher Wehr sowie elf Polizeibeamte zum Einsatz.

Das angegriffene Haus war nicht zum ersten Mal Tatort eines Brandes. Bereits in der vergangenen Woche kam es zu einem vergleichbaren Brand, der Gegenstand laufender Ermittlungen ist.

Die Polizei in Gadebusch bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich im Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/722 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.