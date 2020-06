Gadebusch: Geschwindigkeitsüberwachung

von Polizeiinspektion Wismar

04. Juni 2020, 14:58 Uhr

Am Dienstagabend kontrollierte das Polizeirevier Gadebusch die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf der B 104 am Abzweig Möllin. In der Zeit von 18:45 bis 21 Uhr maßen sie bei erlaubten 70 km/h insgesamt 53 Kraftfahrzeuge und stellten dabei 14 Übertretungen fest. Zehn davon lagen im Bußgeld- und nur vier im Verwarngeldbereich. Ein Mercedesfahrer, der 33 km/h zu schnell unterwegs war, muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 120 Euro, einem Punkt und einem einmonatigem Fahrverbot rechnen.