Vorträge : Gadebusch und sein Schloss

20. Juni 2019, 09:45 Uhr

Gadebusch – ein Ort voller Geschichte. Das Schloss – ein stummer Zeuge dessen, was gewesen ist. Vom Sitz der Slawen über eine Zeit in dänischer Hand bis zur DDR. Und das Schloss war immer mittendrin. Genau diesem Thema soll sich am Sonnabend, 22. Juni, ab 11.30 Uhr gewidmet werden. Denn am „Tag der Geschichte“ sollen „neue Erkenntnisse zur Bauforschung“ vorgestellt werden. Um 14 Uhr stellen Vorträge die Frage: „Nur ein Spielball der Dynastien?“ Es geht um den Bischof von Ratzeburg und um Gadebuschs Schlossherren.