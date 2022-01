Sanierung von Straßen und Gehwegen : Gadebusch will Stolperfallen und gefährliche Kreuzung entschärfen

Die Stadt Gadebusch will trotz finanziell schwieriger Haushaltslage in Sanierungen von Straßen und Gehwegen investieren. Sowohl in Gadebusch selbst als auch im Ortsteil Güstow.

von Michael Schmidt

12. Januar 2022, 15:06 Uhr

Die Stadt Gadebusch will trotz finanziell schwieriger Haushaltslage in Sanierungen von Straßen und Gehwegen investieren. Sowohl in Gadebusch selbst als auch im Ortsteil Güstow.

Der erste Fördermittelbescheid des Jahres ist im Gadebuscher Amtsgebäude bereits eingetroffen. Demnach kann die Stadt bei einem Bauprojekt im Ortsteil Güstow mit einer finanziellen Unterstützung rechnen. Dort soll in diesem Jahr mit der Sanierung der K23 samt des Gehweges begonnen werden. Zudem ist die Erneuerung der dortigen Trinkwasserleitung durch den Zweckverband Radegast vorgesehen.

Erneuerung des Güstower Weges

Nach Angaben von Bauamtsleiterin Rommy Elßner soll sich der erste Bauabschnitt vom Bahnübergang bis zur Einmündung Grenzstraße erstrecken. Neben der Stadt Gadebusch und dem Zweckverband wird auch der Landkreis Nordwestmecklenburg bei diesem Projekt mit im Boot sitzen. So soll die Deckensanierung durch den Landkreis erfolgen. Die Stadt Gadebusch ist unter anderem für den Regenwasserkanal verantwortlich.

Insgesamt drei Bauabschnitte sind nach jetzigem Stand vorgesehen. Die komplette Erneuerung des Güstower Weges könnte voraussichtlich im Jahr 2023 beendet sein.

Lesen Sie auch: Wohngebiet für ältere Menschen könnte in Güstow entstehen

Handlungsbedarf besteht auch in einem anderen Bereich der Stadt Gadebusch. Gemeint ist der Friedrich-Schiller-Ring beziehungsweise die Friedrich-Schiller-Straße. Nach Angaben von Bürgermeister Arne Schlien ist der Straßenzustand dort schlecht. Auch die Trinkwasser- sowie Regenwasserleitung müssten dort erneuert werden.

Wasserrohrbuch in Gadebusch rief den Zweckverband auf den Plan

Erst im Mai vergangenen Jahres hatte es in der Friedrich-Schiller-Straße einen Wasserrohrbruch gegeben. Der Zweckverband Radegast musste daraufhin Hauptleitungen abstellen. Hunderte Haushalte rund um die Friedrich-Schiller-Straße, Jarmstorfer Straße und Rehnaer Straße hatten damals zeitweilig kein Trinkwasser.

Maik Freitag

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die geplanten Erneuerungen rund um die Friedrich-Schiller-Straße ein langfristiges Projekt werden können. So ist von mehreren Bauabschnitten innerhalb von drei Jahren die Rede.

Gefährliche Kreuzung in Gadebusch soll entschärft werden

Auf den Nägeln brennt Stadtvertretern und vielen Gadebuschern auch die Entschärfung der Kreuzung Jarmstorfer Straße/Roggendorfer Chaussee/Johann-Stelling-Straße. Sie gilt als kreuzgefährlich und könnte zu einem Kreisverkehr ausgebaut werden.

Wie gefährlich die Jarmstorfer Kreuzung ist, weiß zum Beispiel Gadebuschs Bürgermeister Arne Schlien: „Fast jeden Monat habe ich als Autofahrer dort einen Beinahe-Unfall, weil mir die Vorfahrt genommen wird.“ Besonders gefährlich sei es für Fußgänger und Radfahrer.

© Stepmap, 123 map Daten: OpenStreetMap, Lizenz

Dass diese Kreuzung endlich entschärft wird, liegt auch Bauamtsleiterin Rommy Elßner am Herzen: „Wir hatten bereits sehr viele Eingaben von Bürgern, weil es dort einfach zu heikel und gefährlich ist.“

Gutachter soll sicherheitsrelevante Aspekte prüfen

Der Start des Kreuzungsausbaus könnte sich allerdings verzögern. So gibt es inzwischen die Forderung nach einem Sicherheitsaudit. So soll ein Gutachter zunächst prüfen, ob die sicherheitsrelevanten Aspekte nach einem möglichen Kreuzungsausbau auch gegeben sind.