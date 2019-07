Gadebusch : Gadebuscher feiern junge Musiker

von Katharina Hennes

09. Juli 2019, 05:00 Uhr

Mit Jubel und stehendem Applaus hat das Publikum am Sonntagabend die Musiker des Landesjugendorchesters in der Gadebuscher Stadtkirche gefeiert. Das Orchester unter Leitung von Stanley Dodds ist gerade auf Konzerttournee durch Mecklenburg-Vorpommern. Heute Abend 20 Uhr spielt es in der St. Laurentius Kirche in Schönberg. Morgen in der Gutsscheune Niendorf auf Poel. Zu Gadebusch hat das Orchester eine ganz besondere Beziehung: Hier wurde es vor 28 Jahren gegründete. Und hier wird es in zwei Jahren auch ein großes Jubiläumskonzert geben.