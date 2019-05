Gadebusch : Gadebuscher gehen in Schwerin auf die Straße

Morgen Abend ab 18 Uhr Protestmarsch gegen „Windkraftwahnsinn“

von Onlineredaktion pett

16. Mai 2019, 05:00 Uhr

Einwohner der Stadt Gadebusch und umliegender Orte wollen morgen in Schwerin demonstrieren. Sie nehmen dort an einem Sternmarsch zum Alten Garten teil, um gegen den – so wörtlich – „Windkraftwahnsinn“ zu protestieren. Organisiert wird diese Demonstration vom Aktionsbündnis Freier Horizont.

Nach Angaben der Interessengemeinschaft „Gemeinsam gegen den Wind“ beginnt der Schweriner Sternmarsch um 18 Uhr am Berta-Klingberg-Platz, am Marienplatz und am Parkplatz „Altstadt“ am Großen Moor. Von diesen drei Orten aus wollen die Demonstranten ihren Protestzug zum Alten Garten in Schwerin starten.