Wismar/Gadebusch : Gadebuscher liefern besonderen Hotelbau ab

von Holger Glaner

20. August 2019, 07:52 Uhr

Großer Augenblick für die Firma HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch: Gestern wurde in Wismar das „Park Inn by Radisson Hotel“ offiziell eröffnet. Die Gadebuscher waren bei diesem Projekt für die MV Werften Gruppe als Generalunternehmer tätig. „Wir haben das Ding innerhalb eines Jahres hochgezogen. Das kann nicht jeder“, sagt HTG-Inhaber Franz Gelz (r.), im Bild mit Bauleiter Torsten Hasselbrink. Das Besondere an dem Bau: Bei den Zimmern handelt es sich um Schiffskabinenmodule, wie sie auch für die Kreuzfahrtschiffe der Werftenguppe gebaut werden.