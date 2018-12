Austausch : Gadebuscher Plätzchen für die Franzosen

von kago

12. Dezember 2018, 10:17 Uhr

Seit Donnerstag erkunden 16 französische Austauschschüler mit den Gymnasiasten aus Gadebusch die Region. Gestern ging es für die Franzosen in die Backstube Klug: erst zum Keksteigkneten, danach zum Pizzabacken. „Wir wollen Weihnachtsbräuche vermitteln“, sagte Austauschorganisatorin Natasha Giese. So waren die Schüler schon auf dem Weihnachtsmarkt in Schwerin und Rostock. Gestern konnten sie zudem den Gadebuscher Weihnachtsbaum auf einer Stadtrallye entdecken. Auch Andreas Klug hat durch seine Tochter eine Französin zu Gast. Die Verständigung klappe gut. „Sie kann besser Deutsch als Englisch.“