Gadebusch : Gadebuscher starteten weiteren Arbeitseinsatz auf dem Schlossberg

Fördervereins-Mitglieder und weitere engagierte Bürger räumten Remise auf

von Michael Schmidt

21. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Zu einer staubigen Angelegenheit wurde ein Arbeitseinsatz auf dem Gadebuscher Schlossberg. Dort räumten Mitglieder des Fördervereins Renaissanceschloss und Museum Gadebusch sowie weitere engagierte Bürger die Remise auf. Dabei entsorgten sie schubkarrenweise Schutt und lagerten etliche Dachziegel für anstehende Arbeiten ein. Auch im Schlossgebäude waren Helfer aktiv und starteten Malerarbeiten. Darüber hinaus hieß es Großreinemachen in der Küche der ehemaligen Aula. Das Interesse an dem Gadebuscher Renaissanceschloss sei nach wie vor hoch, hieß es von Seiten der Vereinsführung. So hätten allein während des Denkmaltages zwischen 600 und 800 Menschen das Schlossareal besichtigt. Der Verein macht sich für die Sanierung des Denkmals stark.