Breesen : Gadebuscherin gewinnt Knobeln

von svz.de

22. Juli 2019, 06:53 Uhr

In der Bauernstube Bressen wurde am Wochenende wieder fleißig geknobelt. Insgesamt 56 Teilnehmer fanden sich zum Knobelnachmittag ein. Acht von ihnen spielten einen 10000er Wurf. Auf Platz 1 landete dabei Gadebuscherin Ruth Baumgard mit 84150 Punkten, auf Platz 2 die Kneeserin Liane Kleinfeld mit 81700 Punkten und auf Platz 3 kam Monika Deußing aus Roggendorf mit 79700 Punkten. Beim vorherigen Kobeln Anfang Juli schaffte es Monika Deußing sogar auf dem Platz 1. Das nächste Knobeln ist am 3. August.