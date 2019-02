Drieberg : Gefahr unter alten Kastanien

von Onlineredaktion SVZ

25. Februar 2019, 20:00 Uhr

Unter alten Alleebäumen kann es gefährlich werden. Nicht weil die Bäume ausschlagen, sondern weil sie Totholz abwerfen. Das passierte am Freitag an der Straße von Gadebusch nach Brüsewitz Die Gadebuscher Feuerwehr wurde zur Beseitigung einer Gefahrenstelle nach Dreiberg gerufen. Mit Drehleiter und Korb ging es hoch in die Krone der Kastanie, um die Gefahr zu bannen, informiert Wehrleiter Sebastian Otto. Das war bereits der elfte Einsatz der Kameraden in diesem Jahr.