13. Mai 2019, 05:00 Uhr

Ein Kinder- und Gemeindefest soll am Sonnabend, 15. Juni in Veelböken gefeiert werden. Dazu laden die Volkssolidarität, der Förderverein der Feuerwehr und die Gemeinde Veelböken ein. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr in der Agrarhofhalle des Ortes. Dort wird es ein buntes Programm für Jung und Alt geben.