Kneese : Gemeinde feiert Sommerfest

von svz.de

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Am Dorfgemeinschaftshaus Kneese findet am Sonntag, 30. Juni, das traditionelle und überaus beliebte Sommerfest statt. Es beginnt um 11 Uhr und steht unter dem Motto „Frühschoppen mit Blasmusik für Jung und Alt“. Neben einer kleinen Feuerwehr-Vorführung wird es Kinderschminken, eine Hüpfburg, ein Kuchenbüfett, Gegrilltes und Eis geben. Darüber hinaus öffnet erstmals eine kleine Cocktailbar, kündigt der Kultur- und Sportverein Kneese an.