Rehna : Gemeinden sorgen für Sauberkeit

Im Amtsbereich Rehna starten am 23. März wieder die Umwelttage

von Christian Koepke

12. März 2019, 05:00 Uhr

„Warum stellt jemand eine komplette Büro-Einrichtung einfach mitten in die Landschaft?“, fragt sich Martin Kalugin vom Rehnaer Ordnungsamt und schüttelt den Kopf. Ein besonders gravierender Fall von illegaler Müllentsorgung, geschehen in Dechow in der Nähe des Waldkindergartens (SVZ berichtete). Um so schöner, dass es Menschen gäbe, denen die Umwelt am Herzen liege – und die auch selbst Hand anlegten, um für Sauberkeit zu sorgen, sagt Kalugin.

Im Amtsbereich Rehna starten am 23. März wieder die „Umwelttage“. Los geht es in der Gemeinde Utecht, am 6. April folgt Thandorf und am 13. April ziehen die meisten anderen Gemeinden nach. Insgesamt 170 Kubikmeter fassen die Container, die an zentralen Orten aufgestellt werden. „Und diese Container werden auch voll“, versichert Kalugin, der das Großreinemachen vor Ostern koordiniert.

Autoreifen, Matratzen und Kühlschränke haben die freiwilligen Sammler in der Vergangenheit schon gefunden, vor allem aber Flaschen, Verpackungen und anderen Müll, der achtlos aus dem Autofenster geworfen oder beim Spaziergang fallen gelassen wird. „Durchweg Abfall, für den es problemlos Möglichkeiten zur Entsorgung gibt“, erklärt Kalugin.

Einige Gemeinden machen nicht einfach nur sauber, sondern verbinden den Umwelttag mit konkreten Projekten. „So wird etwa in Thandorf gleich noch das Gelände um den Dorfteich mit aufgeräumt“, berichtet Kalugin.

Treffpunkt für die Aktiven in den Gemeinden ist in der Regel der Standort des Containers. Dort werden dann auch die Müllbeutel ausgegeben, um 9 Uhr ziehen die Helfer meistens los. „Viele Vereine beteiligen sich traditionell an der Aktion“, sagt Kalugin.

Nach getaner Arbeit folgt oft ein geselliges Beisammensein, bei dem es auch einen Imbiss gibt. Das gemeinsame Saubermachen stärke so zugleich den Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft, betont Kalugin, der auch in diesem Jahr mit mehreren hundert Engagierten rechnet.

Die Kosten für die Entsorgung des gesammelten Abfalls übernimmt der Landkreis. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Aufwendungen für die Umwelttage im Amtsbereich Rehna auf rund 4900 Euro.

Ausdrücklich ermuntert Kalugin die Bürger aber nicht nur bei der Frühjahrsputzaktion auf Müll zu achten, der irgendwo in der Landschaft liegt. Hinweise nehme die Amtsverwaltung unter der Telefonnummer 038872/ 929302 entgegen.