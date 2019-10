Schlagsdorf/Dorf Mecklenburg : Gemeinsam gegen die Sucht

Schulen aus dem gesamten Landkreis nehmen an der 10. Präventionswoche Nordwestmecklenburg teil

von Holger Glaner

24. Oktober 2019, 12:00 Uhr

Auf einen Schultag der besonderen Art dürfen sich Jugendliche der Regionalen Schule mit Grundschule Schlagsdorf freuen. Sie werden am 13. November zum 17. XXL-Aktivtag nach Dorf Mecklenburg fahren. Der Aktivtag ist eingebettet in die nunmehr bereits 10. Präventionswoche „Cool, clever, clean – ohne Alkohol und Nikotin“ des Landkreises Nordwestmecklenburg. Das Gute für die Schlagsdorfer: Sie werden von Bussen des ÖPNV kostenlos nach Dorf Mecklenburg gebracht.

„Jedes Jahr können wir zwei Schulen diese Möglichkeit bieten. Diesmal hatten unter anderem die Schlagsdorfer das Glück“, sagt Dirk Menzel. Nach Aussagen des Kreisjugendring-Chefs würde das Veranstaltungsbudget dies aber für weitere Schulen nicht hergeben. Aber immerhin: Bereits 380 Schüler – darunter von Schulen aus Gadebusch, Lützow sowie Grevesmühlen – haben sich bereits zu dem Tag angemeldet.

Die von der AOK Nordost, dem Landkreis Nordwestmecklenburg, der Hansestadt Wismar und dem Kreisjugendring Nordwestmecklenburg organisierte Präventionswoche bietet eine Vielzahl Aktivitäten. Ziel soll dabei aber nicht sein, mit erhobenem Zeigefinger Verbote auszusprechen, sondern vielmehr zum Thema Sucht in den verschiedensten Ausprägungen umfassend zu informieren und aufzuklären. Denn nicht nur Drogen, Alkohol oder Nikotin, sondern auch andere moderne Süchte, wie Medien- oder Kaufsucht haben nach Aussage der Veranstalter bei Kindern und Jugendlichen ein hohes Suchtpotenzial.

Beim 17. XXL-Aktivtag in der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg als einer der Höhepunkte dieser Woche stellen viele Akteure der Präventionsarbeit Informationsstände bereit und locken mit spannenden Aktionen. An jeder Station können sich die Teilnehmer der Sucht-Thematik auf unterschiedliche Art und Weise annähern. Und: Alle Klassen aufgepasst! Beim Verlassen jeder Station muss eine Frage beantwortet werden, deren Antwort auf einem Laufzettel eingetragen wird. Die „Schlaueste Klasse des XXL- Aktivtages“ mit den meisten richtigen Antworten erhält einen Gutschein für die Klassenkasse im Wert von 300 Euro.

Übrigens: Schulen, die sich bislang noch nicht zum XXL-Aktivtag angemeldet haben, können dies kurzfristig noch nachholen.

Service

„Cool, clever, clean – ohne Alkohol und Nikotin“

28. AOK- Mega-Night

8. November, 19 bis 24 Uhr,

Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg: DJs aus der Region sorgen für Partystimmung

11. ElternUni

11. November, 17 bis 18.30 Uhr, Hochschule Wismar, Haus 6, Hörsaal 310: „Kindliche Sexualität – Zwischen Neugier und Grenzverletzung“

Fachveranstaltung

12. November, 17.30 bis 19.30 Uhr, Zeughaus Wismar: „Erkennen, bewerten, handeln – Sicherheit und Qualitätsentwicklung in der Kinderschutzarbeit“

17. XXL-Aktivtag

13. November, 8.30 bis 13 Uhr, Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg

Wissensstrecke

Sexualität

14. November, 9 bis 14 Uhr,

Schule „Am Wasserturm“ Grevesmühlen

Fair Play-Cup/Fußball-Grundschulpokal

14. November, 14 bis19 Uhr,

Sporthalle Am Kagenmarkt, Wismar (Anmeldung per E-Mail an beratung.jugendringe@mailbox.org)

Workshop „Mediensucht & Prävention“

15. November, 10 bis 12 Uhr,

Filmbüro Wismar: „Populismus im Netz – Fake News und

irreführende YouTube-Videos“